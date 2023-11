SCBN segura o Vasquinho e placar não sai do zero

SCBN fez uma boa partida e segurou o ataque do Vasquinho - Crédito: Divulgação

No feriado nacional de quarta-feira, 15, a bola rolou pelo Campeonato Amador, com a realização da oitava rodada da fase de classificação. Foram realizados quatro bons jogos.

No estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, uma rodada dupla e no primeiro jogo, um placar sem gols. O vice-líder Vasco não foi além de um 0 a 0 com o SCBN. Na outra partida, muito equilíbrio, mas o Unidos da Vila foi mais feliz no aproveitamento e venceu o Atlético Aracy por 2 a 1.

No campo do distrito de Água Vermelha, mais duas partidas. Ambos por 3 a 0 para os times vencedores. O Jardim Gonzaga superou o Mairiense e a Ponte Preta o Jacobucci.

Classificação

Primos – 20 pontos

Vasco – 17 pontos

Jardim Gonzaga – 16 pontos

Ponte Preta – 14 pontos

SCBN – 14 pontos

Unidos da Vila – 13 pontos

Atlético Aracy – 10 pontos

Mairiense – 7 pontos

Jacobucci – 3 pontos

