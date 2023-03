São Carlos vence e deixa a zona da degola na Superliga B

SIGA O SCA NO

Time são-carlense busca mais um resultado positivo para se manter na Superliga B - Crédito: Miltinho Marchetti

São Carlos se reabilitou na Superliga B. Após quatro derrotas consecutivas, a equipe de vôlei feminino conquistou uma importante vitória e deixou a zona da degola na competição. Na noite de sexta-feira, 3, o time atuou pela oitava rodada da fase de classificação e venceu de virada Chapecó por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/18, 25/18 e 25/20.

Com a vitória, que aconteceu no ginásio municipal de esportes "Milton Olaio Filho", São Carlos somou 10 pontos e saiu da zona de rebaixamento para a Superliga C na classificação geral da competição.

O resultado foi considerado muito importante para a equipe são-carlense, que vinha de uma sequência de quatro derrotas e na zona de rebaixamento.

Nesta terça-feira, 7, São Carlos estará em ação a partir das 20h, em Recife, quando terá outro importante compromisso na capital pernambucana, quando encaram o Recife Vôlei pela penúltima rodada da fase.

Jogaram por São Carlos: Bia Martins, Débora Tavares, Ester Martins, Gabizinha, Isabelinha, Je Dantas, Luana, Larissa, Laryssa, Luana, Paloma, Sabrina e Vih. Técnico: Alexandro Pan.

