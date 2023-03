São Carlos terá 90 atletas nos Jogos da Melhor Idade

SIGA O SCA NO

Delegação irá representar São Carlos em Lençóis Paulista - Crédito: Divulgação

Os atletas que irão representar São Carlos nos Jogos da Melhor Idade (Jomi) embarcaram nesta terça-feira, 28. Dois ônibus com atletas da cidade saíram do Paço Municipal levando a delegação composta por 90 jogadores, todos com 60 anos ou mais e que estarão competindo em Lençóis Paulista nos próximos dias.

As atividades perduram até o próximo sábado, 1 e as modalidades estão divididas em individuais e coletivas. Neste ano, São Carlos estará representada no atletismo (masculino), bocha (masculino), buraco (feminino), damas (feminino), dança de salão (misto), dominó (masculino e feminino), malha (masculino), natação (masculino e feminino), tênis (masculino), tênis de mesa (masculino e feminino), truco (masculino), voleibol adaptado (masculino e feminino) e xadrez (masculino).

