São Carlos tem dois compromissos amistosos

São Carlos inicia fase de jogos-treino de olho na Bezinha - Crédito: Divulgação

De olho no Campeonato Paulista da Série B que começa neste final de mês (estreia em casa contra o Mogi Mirim), a direção do São Carlos agendou os dois primeiros jogos-treino do time na temporada.

O primeiro será nesta sexta-feira, 31, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Depois, na segunda-feira, 3, vai até o estádio municipal José Lancha Filho para medir forças contra a Franca.

De acordo com o técnico Agnaldo Liz estes dois jogos serão excelentes oportunidades para que os jogadores que estão em fase de testes sejam avaliados de olho na temporada 2023.

