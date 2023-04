São Carlos sub15 vence no final de semana; sub17 e sub20 ficam pelo caminho

Sub15 foi a única equipe do São Carlos a vencer no final de semana - Crédito: Izaque Lourival

Um final de semana de alegrias e tristezas para a base do São Carlos, já que três equipes estiveram em ação pelos respectivos estaduais neste sábado, 22. Somente a garotada do sub15 tiveram motivos para comemorar, já que conquistaram a primeira vitória na temporada. E ela veio no estádio municipal Adail Nunes da Silva.

Pela terceira rodada da fase de classificação do Paulista sub15 e sub17, venceu o CAT por 2 a 0 e foi a 4 pontos, assumindo a quarta colocação no grupo 4.

Pela mesma competição, mesmo adversário e local, o sub17 decepcionou e perdeu por 3 a 0. O time está em 4º lugar com apenas 2 pontos.

No próximo sábado, 29, a partir das 9h, no estádio municipal José Antonio Rossi, em Iacanga, as equipes sub15 e sub17 terão uma parada indigesta. Enfrentam o Novorizontino.

DERROTA NO SUB20

Após a goleada na estreia em cima do União São João (7 a 0), o sub20 das Jovens Águias não conseguiu reeditar a mesma apresentação e acabou derrotada na tarde de sábado para o Rio Claro por 2 a 0. A partida foi realizada no estádio municipal Dr. Augusto Schimidt Filho, na casa do adversário. Com o resultado, a equipe caiu para o 3º lugar no grupo 5.

No próximo domingo, 30, a partir das 15h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o São Carlos irá receber a visita da Internacional de Limeira.

