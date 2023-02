São Carlos sofre a quarta derrota seguida na Superliga B

SIGA O SCA NO

São Carlos sofreu a quarta derrota seguida na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Na noite desta segunda-feira, 27, São Carlos foi até o Paraná encarar o Curitiba Vôlei pela sexta rodada da Superliga B Feminina. O confronto aconteceu no Clube do Círculo Militar, na capital, e a equipe perdeu por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 21/25, 25/20 e 25/20.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Alexandro Pan tem duas vitórias e quatro derrotas na competição e a classificação às semifinais ficou distante. A equipe tem mais três jogos: 3/3, contra Chapecó, em casa; 4/7, com Recife Vôlei fora; e, 11/3, com Vôlei Taubaté em casa.

Depois de iniciar nas três primeiras rodadas – com duas vitórias e uma derrota para o Bradesco, Osasco, por 3 a 2 –, a equipe não conseguiu repetir o mesmo volume de jogo nas rodadas seguintes.

Agora, o foco volta-se para sexta-feira, 3. São Carlos joga diante de Chapecó, às 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”, em São Carlos. A entrada para o jogo será de um quilo de alimento.

São Carlos jogou com: Bia Martins, Débora, Estér (ponteira/oposta), Gabizinha (ponteira), Isabelinha (líbero), Jé Dantas (ponteira), Larissa (central), Laryssa (ponteira), Luana (levantadora), Manú (central), Paloma (ponteira), Sabrina (ponteira/oposta) e Víh (central).

