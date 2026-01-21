São Carlos se consolida como sede da Copinha e volta a receber grandes clubes paulistas após 12 anos

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior recolocou São Carlos no mapa das principais sedes da maior competição de base do país. Nas primeiras semanas do ano, o Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebeu dez partidas do torneio, com público expressivo e organização elogiada, marcando o retorno da cidade aos holofotes da Copinha.

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em parceria com a Prefeitura de São Carlos, a competição contou com seis jogos disputados no município ainda na primeira fase. Posteriormente, a cidade seguiu como sede com um jogo por fase até as quartas de final, fato que não ocorria havia sete anos. Em algumas partidas, o público ultrapassou a marca de 7 mil torcedores, sem registro de ocorrências ou anormalidades.

A boa estrutura oferecida pela Prefeitura — incluindo estádio, gramado, campos de treinamento e logística — foi determinante para que São Carlos permanecesse no calendário da Copinha mesmo nas fases decisivas. A vitória do Cruzeiro-MG por 3 a 0 sobre o Guanabara City-GO, válida pelas quartas de final, simbolizou esse avanço. A última vez que o Luisão havia recebido um jogo deste porte havia sido em 2019, quando o Guarani venceu o Figueirense-SC por 2 a 1.

Outro destaque desta edição foi o retorno dos chamados “Grandes de São Paulo” ao município após 12 anos. Desde 14 de janeiro de 2014, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo de Guarulhos por 4 a 3, São Carlos não recebia partidas envolvendo os principais clubes paulistas. Ao longo desse período, a cidade sediou jogos de equipes tradicionais do cenário nacional, como Botafogo-RJ, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ, Internacional-RS e Vasco da Gama-RJ.

Com as melhorias e adequações realizadas para a edição de 2024, a presença dos grandes clubes do Estado voltou a ser cogitada e, em 2026, tornou-se realidade. O Santos Futebol Clube disputou seis partidas em solo são-carlense, ajudando a atrair grande público e a fortalecer ainda mais o prestígio da cidade como sede esportiva.

Para o secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, a escolha de São Carlos como sede até as fases finais é resultado de um trabalho consistente. “A Federação Paulista de Futebol ficou satisfeita com a qualidade do gramado, dos campos de treinamento, da logística e da organização geral, o que permitiu que a cidade avançasse como sede até as quartas de final. Nosso objetivo é seguir investindo no esporte, tanto no alto rendimento quanto na base, e consolidar São Carlos como referência na realização de grandes competições esportivas”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também destacou a importância do evento para o município. “Depois de 12 anos, recebemos novamente os grandes clubes do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos maiores eventos do futebol de base do país. Isso é resultado de planejamento, investimento e muito trabalho da nossa gestão. O Estádio Luisão recebeu jogos importantes, com público expressivo, segurança e organização, mostrando que a cidade tem capacidade, estrutura e compromisso para sediar grandes competições. Além de movimentar a economia e o turismo, eventos como a Copinha fortalecem o esporte, inspiram nossos jovens e projetam São Carlos para todo o Brasil”, ressaltou.

A final da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada no próximo domingo, dia 25, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

