São Carlos perde para o Batatais em jogo-treino

No Luisão, Águia perdeu para o Batatais por 1 a 0 - Crédito: Divulgação

Na tarde de sexta-feira, 31, o São Carlos fez a primeira apresentação em jogo-treino na temporada 2023. A partida é preparatória para o Campeonato Paulista da Série B e o time faz a estreia em casa contra o Mogi Mirim.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a Águia, sob o comando do técnico Agnaldo Liz recebeu a visita do Batatais, que venceu pela contagem mínima. “O objetivo da atividade foi colocar em prática os trabalhos da semana, realizar os ajustes necessários e dar minutagem para todo o elenco”, disse Agnaldo.

Nesta segunda-feira, 3, o São Carlos estará em ação novamente e vai até Franca encarar os donos da casa no estádio municipal José Lancha Filha, no segundo jogo-treino preparatório.

