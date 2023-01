São Carlos mantém invencibilidade da Superliga B

SIGA O SCA NO

São Carlos fez uma boa partida e superou o Sesi Bauru - Crédito: Jonas Bezerra

Na sua segunda partida em casa pela Superliga B, São Carlos conquistou a segunda vitória. Na noite desta quinta-feira, 26, a equipe jogou no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 1, parciais de 25/16, 22/25, 25/11 e 25/13. A vitória foi considerada importante para a equipe são-carlense, já que terá agora dois jogos fora dos seus domínios.

Sobre as vitórias, o técnico do time são-carlense ressaltou a realização de um bom jogo. “Sabíamos que era uma partida difícil. Conseguimos impor o nosso ritmo e o nosso padrão de jogo e conseguimos mais uma vitória que vem coroar o início de trabalho de nossas meninas que estão dia após dia se esforçando, passando por cima de cansaço e de dores. Temos que agradecer a confiança delas no nosso trabalho e seguir em frente”.

A equipe volta as atenções para os próximos compromissos e o treinador salientou que, mesmo fora de casa, as atletas manterão a mesma pegada. “Temos um padrão de jogo, mas temos que melhorar algumas situações como o sistema defensivo, por exemplo, e buscar um bom resultado fora”.

