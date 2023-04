São Carlos finaliza os Jogos da Melhor Idade na quarta colocação

Crédito: Divulgação

A delegação que representou São Carlos nos Jogos da Melhor Idade (Jomi) terminou a competição em quarto lugar de um total de 33 cidades envolvidas. Neste ano, o torneio aconteceu em Lençóis Paulista e os são-carlenses foram representados por 90 atletas em um total de 28 modalidades.

No lugar mais alto do pódio, estiveram dois atletas de São Carlos: no tênis de mesa feminino, categoria B, Lourdes Aisawa derrotou Piracicaba na decisão para ficar com a medalha de ouro e, no tênis de quadra masculino, categoria B, o atleta Oscar de Almeida Filho “Casinha” comemorou o título ao vencer Bauru na grande final.

Logo atrás, mais quatro modalidades tiveram são-carlenses ficando com o segundo lugar: tênis masculino – categoria A, vôlei feminino – categoria B, dança de salão mista – categoria C e tênis de mesa masculino – categoria C. Com o resultado, as equipes estão classificadas para a etapa estadual dos jogos, que será realizada em São José do Rio Preto.

No geral, São Carlos encerrou os JOMI na quarta colocação, com 91 pontos. A vencedora foi Piracicaba (170 pontos), seguida por Lençóis Paulista (135 pontos) e Botucatu (99 pontos), com Pirassununga (61,5 pontos) fechando o grupo dos cinco primeiros colocados. Também participaram as cidades de Bauru, Lins, São Pedro, Jaú, São Manuel, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, Getulina, Igaraçu do Tietê, Águas de São Pedro, Barra Bonita, Reginópolis, Conchas, Guarantã, Areiópolis, Macatuba, Boraceia, Itirapina, Arealva, Pratânia, Promissão, Descalvado, Itapuí, Piratininga, Saltinho, Sabino, Cafelândia e Torre de Pedra.

