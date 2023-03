São Carlos faz a estreia na temporada e busca título na Super Liga

Handebol feminino terá um teste difícil na abertura oficial da temporada - Crédito: Marcos Escrivani

A equipe adulta feminina de handebol H7 Esportes São Carlos estreia na temporada 2023 e neste final de semana estará em ação na Super Liga, que será realizado no Ginásio do Inca, em Botucatu.

O time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues irá encarar São Manuel a partir das 19h deste sábado, 25. Se vencer, joga no domingo, contra o vencedor de Uberaba e Botucatu, valendo o título. Caso seja derrotada, vai lutar pelo 3º lugar.

A competição em Botucatu reúne os campeões e respectivos vices de 2022 de duas ligas: a Liga de São Manuel e Liga Brasil (na qual o time são-carlense esteve presente).

PRIMEIRO TESTE

A temporada 2022 do H7 Esportes São Carlos promete ser intensa em 2023. Consta do seu calendário os Jogos Regionais (e dependendo da classificação, os Abertos do Interior), além do Campeonato Paulista e Liga Nacional.

Esta primeira competição, de acordo com Antonio Carlos, não é considerado uma prioridade, mas o time são-carlense vai em busca do título.

“Vou utilizar jogadoras remanescentes de 2022 e várias que estão em teste este ano. Quero colocar todas em atividade e começar a dar ritmo. Será um teste, mas vamos em busca do título. E será uma prova de fogo para quem passar por uma avaliação”, explicou o treinador são-carlense.

