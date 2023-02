São Carlos conhece a segunda derrota na Superliga B

São Carlos foi valente, mas acabou perdendo para Vinhedo - Crédito: Jonas Bezerra

Na noite de sexta-feira, 10, a equipe de vôlei feminino de São Carlos sofreu a segunda derrota na Superliga B Feminina. Em Vinhedo, no ginásio municipal de esportes Jayme Ferragut, o time são-carlense perdeu de virada para as anfitriãs por 3 sets 1.

Após vencer o primeiro set (25 a 23) o time comandado pelo técnico Alexandro Pan não conseguiu se firmar em quadra e viu Vinhedo virar e vencer as três parciais seguintes: 25/19, 25/19 e 25/23.

De acordo com Pan, as atletas da equipe são-carlense jogaram aquém em relação às partidas jogos anteriores, com erros de saque, cobertura e de contra ataques. “Méritos de Vinhedo que soube aproveitar as oportunidades e impor o seu jogo”, disse.

Com a derrota, a equipe busca a reabilitação na competição e terá um jogo difícil nesta terça-feira, 14, quando irá enfrentar o Bluvolei de Blumenau, em casa. O duelo acontecerá a partir das 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”.

De acordo com Pan, o apoio da torcida será importante para a equipe. “A diretoria do São Carlos sorteará três camisetas (treino, jogo e de passeio) para os presentes. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

São Carlos vai para o jogo com: Bia Martins, Débora Tavares, Estér, Gabizinha, Isabelinha, Jé Dantas, Larissa), Laryssa, Luana, Manú, Paloma, Sabrina e Víh.

