São-carlenses conquistam resultados expressivos em provas pedestres

SIGA O SCA NO

Em Limeira, Joana comemora a sexta colocação na “Corrida das Mulheres” - Crédito: Divulgação

Três atletas da ASA/ADN/IESC São Carlos estiveram em ação neste final de semana e conquistaram expressivos resultados em início de temporada.

Joana Motta esteve presente na Women's Race (Corrida das Mulheres), em Limeira e às 7h de domingo, 5, cumpriu um percurso de 5 quilômetros e terminou na 6ª colocação geral.

De acordo com a atleta que representa o time são-carlense, a prova foi muito difícil pois tinha premiação em dinheiro. “Os brigaram muito por um lugar no pódio e consegui cruzar a linha na sexta colocação e atingi minha meta que era ficar no top 10”, disse.

Outros dois competidores da ASA/ADN/IESC São Carlos competirão neste domingo, mas em uma prova comemorativa ao aniversário de Ribeirão Bonito

Adrielle Dourado ficou na quarta colocação geral e João Vazeli júnior sagrou-se campeão na categoria ACD (atletas com deficiência). A largada foi às 8h em frente à igreja matriz da cidade. A prova teve um percurso de 5 km.

Leia Também