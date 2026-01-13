(16) 99963-6036
Santos e Ferroviária se enfrentam no Luisão pela Copa São Paulo nesta quarta

13 Jan 2026 - 09h27Por Jessica Carvalho R
A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida entre Santos FC e Ferroviária, válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será disputada no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos. Este será o oitavo jogo realizado na cidade nesta edição do torneio, que acontece em parceria com a Prefeitura de São Carlos.

O confronto está marcado para quarta-feira (14), às 21h15, com entrada gratuita para o público. A partida também será transmitida ao vivo em TV aberta pelo canal Xsports.

Sediado em São Carlos desde a primeira fase, o Santos FC chega invicto, com quatro vitórias em quatro jogos. Já a Ferroviária apresenta campanha consistente, com três vitórias e um empate. Quem avançar no duelo enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Ponte Preta.

Para acompanhar o jogo no Estádio Luisão, os torcedores devem reservar o ingresso virtual por meio do site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, não será permitida a entrada de torcedores com camisas de clubes brasileiros que não estejam atuando na cidade no dia da partida.

