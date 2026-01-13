Sanca Cup completa 10 anos e reúne 6,5 mil atletas

A Sanca Cup completa dez anos em 2026 consolidada como uma das maiores competições de futebol de base do país. Realizado em São Carlos, o torneio reúne milhares de jovens atletas de diversas regiões e movimenta de forma significativa a economia local e regional, com impacto direto no comércio, na hotelaria e nos serviços.

Na tarde desta terça-feira (13), uma reunião realizada na sede do 38º Batalhão da Polícia Militar definiu os últimos detalhes da organização do evento. Participaram representantes dos Departamentos de Trânsito e Fiscalização, Guarda Municipal, Diretoria de Ensino, Secretaria de Esportes e demais órgãos envolvidos na logística da competição.

Organizador do torneio, Maicon Rodrigo Corrêa, da Liga Desportiva de São Carlos, relembra que a Sanca Cup nasceu com um forte viés social. “A Sanca Cup começou com a ideia de fazer o trabalho social e desenvolver o atleta infantil. Com o tempo, fomos crescendo e conseguimos revelar muitos jogadores. O próprio Isaque, que hoje está fora de São Carlos, foi revelado aqui”, afirmou. Segundo ele, a edição deste ano conta com cerca de 80 delegações inscritas e aproximadamente 6.500 atletas.

A segurança dos participantes é uma das principais preocupações da organização. O major Renato Gonzalez, coordenador operacional do 38º Batalhão da Polícia Militar, destacou a necessidade de planejamento. “Todo evento que movimenta a cidade, como essa Copa, exige atenção. Temos milhares de atletas e precisamos garantir tranquilidade nos alojamentos e nos locais de jogos”, explicou.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela,l ressaltou o papel do poder público no acompanhamento do evento. “Nosso trabalho é garantir que os locais de alimentação, hospedagem e transporte estejam dentro das normas. A cidade recebe milhares de pessoas em poucos dias e precisamos fiscalizar para que tudo funcione com segurança e qualidade. É uma operação que envolve restaurantes, escolas, hotéis e campos, com acompanhamento diário”, disse.

Para o secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, a Sanca Cup já se tornou referência nacional. “A Sanca Cup é uma realidade. Completa dez anos e é uma das maiores, se não a maior, Copa de Futebol Menor. Além de movimentar o comércio e a hotelaria, temos olheiros acompanhando os jogos em busca de novos talentos. Isso é o principal para os meninos: despontar para o futebol”, afirmou, citando novamente o caso de Isaque, hoje no Shakhtar Donetsk, como exemplo do potencial do torneio.

A competição será disputada entre os dias 18 e 25 de janeiro, com partidas em 18 campos distribuídos entre São Carlos, Ibaté e Descalvado. O evento conta com parcerias da USP, da UFSCar e de escolas de futebol da cidade, além de unidades das redes estadual e municipal que receberão as delegações. As finais estão marcadas para o dia 25 de janeiro, no Estádio Luizão, em São Carlos.

