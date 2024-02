Rodada do Raspadão terá jogo de líderes no grupo A

SIGA O SCA NO

Antenor estará em ação pelo Raspadão em busca da vitória - Crédito: Divulgação

Com a expectativa de um bom público, acontece na manhã deste domingo, 18, mais quatro partidas pelo 14º Campeonato Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Os jogos serão pela segunda rodada da fase de classificação do grupo A e o principal destaque é a partida que inicia a manhã esportiva. A partir das 9h medem forças Caixa D’Água e Pé na Porta que venceram seus compromissos de estrela e estão nas primeiras colocações.

A rodada completa é a seguinte. Zé Bebeu estará de folga.

7h45 – Desportivo Central x Antenor Garcia R2

9h – Caixa D’Água x Pé na Porta

10h – Associação Proara x Aracy FC

11h – Bala Laika x Meninos da Vila

Planalto Verde

Pelo grupo B duas rodadas já foram realizadas e apenas uma equipe possui 100% de aproveitamento e lidera isolada com 6 pontos.

Até aqui, o Planalto Verde é a melhor equipe do torneio. No mesmo grupo, mais duas equipes estão invictas e completam o top 3: Ousadia e EC Zavaglia, ambos com 4 pontos.

Classificação

