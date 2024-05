Rodada do Amador promete “pegar fogo”

Jardim Gonzaga está próximo de levantar a taça do primeiro turno do Amador - Crédito: Divulgação

A temperatura promete estar bem elevada na manhã deste domingo, 26, quando termina o primeiro turno do Campeonato Amador. A título de incentivar as equipes participantes, a Liga de Futebol Amador irá premiar a equipe com melhor campanha nesta primeira etapa da competição, com um troféu e quem está bem próximo de garantir a conquista é o Gonzaga.

A equipe lidera com 23 pontos, empata com Os Prédios, que não joga mais no turno e está em segundo lugar. Em terceiro, com 20 pontos, aparece a Ponte Preta, única equipe que pode tirar a taça do Gonzaga. Mas para isso necessita de uma combinação de resultados e gols, já que o concorrente direto tem oito gols de saldo a mais.

Desta forma, a rodada promete ser agitada e quente. Ao menos para as duas equipes. Para o Gonzaga, a conta é simples: vencer ou empatar com o Primos, em jogo que acontece a partir das 10h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão. Porém, a rivalidade esportiva que há entre os atletas das duas equipes é grande e a tendência é que o Primos busque a vitória.

Pelo lado pontepretano, as contas são mais complicadas. Inicialmente torcer pela derrota do Gonzaga. Caso isso aconteça, terá que fazer a lição de casa e vencer por uma larga contagem de gols o Monte Carlo, em jogo previsto para às 8h no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão. Na combinação de uma possível derrota do Gonzaga e vitória da Ponte, a soma de gols tem que ser oito para que a equipe postulante fique com a taça do primeiro turno.

A rodada

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão

10h – Primos x Jardim Gonzaga

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Monte Carlo x Ponte Preta

10h – BN Madri x Unidos da Vila

Campo de Vila Isabel

10h – Mairiense x Zavaglia

Classificação

Leia Também