Rodada da A4 define rebaixados para a Bezinha em 2025

Uma tarde que promete fortes emoções. Assim será a 15ª rodada e última da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4. Neste sábado, 22, oito jogos selarão o futuro de várias equipes. Matonense e mais uma serão rebaixadas para a Bezinha em 2025. A rodada será apenas para definir a colocação final de cada um no G8. Todos os jogos começam às 15h.

Enquanto que na parte superior da tabela as equipes já estão praticamente definidas, na outra extremidade, a disputa promete. Lanterna e rebaixada, a Matonense apenas cumpre tabela, mas irá enfrentar o Penapolense, que está em 14º e precisa da vitória para fugir da degola.

O Grêmio São-carlense, em 13º lugar com 13 pontos, recebe no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Nacional, 5º colocado com 24 pontos. O Lobo tem que vencer para se garantir na A4. O técnico Marcus Vinícius não poderá contar com o zagueiro Thurram, os meias Gustavo Cabelo e Guilherme Vieira e o atacante Rafinha, todos lesionados. Já o lateral Matheus Petri retorna após cumprir suspensão.

O Audax, 15º colocado com 11 pontos e na zona da degola, recebe em casa o Colorado Caieiras, 8º colocado com 21 pontos. Para escapar do rebaixamento tem que vencer e torcer para um tropeço do Grêmio ou do Penapolense.

A rodada

Sábado, 22, 15h

Audax x Colorado Caieiras

União Barbarense x Araçatuba

Vocem x Paulista de Jundiaí

São Caetano x Inter de Bebedouro

Matonense x Penapolense

Barretos x Joseense

Grêmio São-carlense x Nacional

Taquaritinga x Jabaquara

Classificação

