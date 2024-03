Em Osasco, o Taquaritinga conseguiu uma expressiva vitória - Crédito: Guilherme Veiga

Apenas 15 pontos a disputar ou então, cinco rodadas. A fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4 se aproxima e apenas oito equipes seguirão em busca do acesso a Série A3 em 2025. Por outro lado, as duas piores campanhas serão rebaixadas para a quinta divisão.

Apesar dos três pontos da primeira rodada serem os mesmos das últimas cinco, os jogos a partir de agora passaram a ganhar ainda mais importância. Equipes se reforçaram e com isso a competição, que já era acirrada, passou a ser ainda mais competitiva e com isso várias equipes estão conseguindo resultados expressivos e continuam com a chance de classificação.

A prova disso foi a 10ª rodada realizada na tarde/noite desta quarta-feira, 6. Equipes como Nacional, Penapolense, Barbarense Taquaritinga e Independente venceram e embolaram a classificação. Para se ter uma ideia, do primeiro colocado Barretos ao 7º, Barbarense, há apenas uma diferença de cinco pontos. A tendência é que, a partir de agora, as partidas tornem-se ainda mais pegadas e as vitórias sendo disputadas com mais empenho;

Resultados

Joseense 2 x 2 Barretos

Nacional 1 x 0 Grêmio São-carlense

Vocem 1 x 2 Francana

SKA Brasil 2 x 0 Jabaquara

Penapolense 2 x 0 América

Barbarense 2 x 1 Rio Branco

Audax 0 x 3 Taquaritinga

Independente 1 x 0 XV de Jaú

Classificação

Barretos, 21 pontos

Francana, 20 pontos

Grêmio São-carlense, 19 pontos

XV de Jaú, 18 pontos

Taquaritinga, 17 pontos

Vocem, 16 pontos

Barbarense, 16 pontos

Rio Branco, 14 pontos

Nacional, 12 pontos

Penapolense, 11 pontos

SKA Brasil, 10 pontos

Audax, 10 pontos

Independente, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

Joseense, 6 pontos

