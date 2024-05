Milan encara o Atlético Munique e busca vitória de olho na classificação

Milan tem que vencer para manter boas as chances de classificação na Champions - Crédito: Divulgação

Vencer ou vencer. Mas a tarefa é ingrata. O Milan, de Ibaté, tem um compromisso complicado, mas necessita dos três pontos para continuar com chances de classificação para a segunda fase da série ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

O desafio será na manhã deste domingo, 5, durante a oitava rodada da fase de classificação.

Logo às 8h, no campo de futebol da Fazenda Itaguassu, o Milan, que está em 11º lugar, com 5 pontos, vai ter pela frente o Atlético Munique, que totaliza 13 pontos e está em terceiro lugar.

O Milan está a 4 pontos do 7 e 8º colocados (Zé Bebeu e Cruzeiro do Sul, ambos 9 pontos) e uma vitória frente o Atlético Munique, poderá fazer com que encoste e alimente as chances de chegar as quartas de final da competição.

A rodada

Estádio municipal Dagnino Rossi, Ibaté

8h – Juventus Cruzado x Aracy

10h – River Plate x Cruzeiro do Sul

Campo UFSCar

8h – Abdelnur x Juventude

10h – Policarbon x Tijuco Preto

Fazenda Itaguassu

8h – Milan x Atlético Munique

10h – Mirante x Santa Angelina

Estádio municipal Parque São Pedro, Dourado

10h30 – Vila Prado x Pé na Porta

Classificação

