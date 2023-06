Recopa é confirmada para o Luisão em São Carlos

Bandeirante (vermelho) e Jardim Gonzaga vão decidir o título da Recopa da Larfa no Luisão - Crédito: Divulgação

A Larfa confirmou o confronto entre Bandeirante de Brodósqui e Jardim Gonzaga de São Carlos para domingo, 9, (feriado estadual da Revolução de 1932), após receber o aval da Secretaria Municipal de Esportes, que em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Carlos vem dando total apoio na realização da Recopa, repetindo o mesmo empenho que fez na realização do Inter-Regional, que teve sede na cidade, no primeiro semestre desse ano.

A partida será às 10h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, que recebe os jogos das equipes do Grêmio São-carlense e São Carlos, que disputam a Série B do Campeonato Paulista. A praça esportiva foi palco, também, da decisão do Inter-Regional, no feriado de Tiradentes (21 de abril), com o Gonzaga sagrando-se campeão inédito, ao derrotar o Realcedéga de Igaraçu do Tietê, por 3 a 1.

A entrada para este jogo será um quilo de alimento não perecível, que será revertido para entidades filantrópicas de São Carlos.

Com o título Inter-Regional, o Jardim Gonzaga ganhou o direito de disputar a 6ª edição da Recopa e com isso tentar o feito histórico de ser o primeiro time campeão Inter-Regional a conquistar, também, a Recopa.

A RECOPA

A Recopa da Larfa teve sua primeira edição no ano de 2015, onde o Itirapina, campeão Inter-Regional, perdeu o título para o Santa Maria de Rio Claro, representante do amador local. O jogo foi na cidade de Rio Claro.

Nos dois anos posteriores (2016 e 2017) a Recopa, também, foi realizada em Rio Claro, devido a apoio da Secretaria de Esportes que custeou todos os custos do confronto. O UPU FC de Rio Claro, foi campeão nos dois anos consecutivos, derrotando o Brotense de Brotas, que foi bicampeão do Inter-Regional (2016 e 2017).

Em 2018, Ribeirão Bonito, na região de São Carlos, sediou o Inter-Regional, com o Alkaeda de Piracicaba sagrando-se campeão, porém, a Secretaria de Esportes de Ribeirão Bonito optou por sediar, também, a Recopa, onde recebeu o representante do Estadual de Amadores da Federação Paulista de Futebol, o CA Bandeirante de Brodósqui que foi o 4º colocado em 2017 e derrotou o time de Piracicaba por 2 a 1 e ficou com a taça.

Nos ano de 2019, devido o Inter-Regional terminar somente em novembro, a Recopa seria realizada em fevereiro de 2020, mas as fortes chuvas, na época, impossibilitaram a partida e a Larfa adiou para o mês de março, porém, veio a pandemia da Covid-19, e a Recopa foi cancelada.

O duelo seria entre o Praça V de Araras, campeão Inter-Regional, e Sinésio Martins de São José do Campos, vice-campeão estadual de amador de 2019.

Em 2020, já com a pandemia em situação crítica, todas as competições esportivas foram canceladas, o mesmo se repetindo em 2021, embora a Larfa conseguiu realizar o Inter-Regional, com o Realcedéga FC de Igaraçu do Tietê sagrando-se campeão, mas a Recopa não foi realizada.

Em 2022, já com tudo sob controle, as competições voltaram ao normal. O Inter-Regional foi realizado, porém, sem sede fixa, com a equipes alternando os jogos em suas respectivas cidades. O Realcedéga conquistou o bicampeonato Inter-Regional.

Com isso o Ferroviários de Bragança Paulista, campeão das duas últimas edições do Estadual de Amadores, antes da pandemia (2018 e 2019), foi o adversário do campeão Inter-Regional da LARFA. O time de Bragança Paulista venceu por 3 a 0, jogando em plena cidade de Igaraçu do Tietê.

PARADA DURA

Para tentar quebrar a hegemonia do adversário, o Jardim Gonzaga terá uma parada duríssima. O adversário, no duelo da Recopa da Larfa em 2023, será o Bandeirante de Brodósqui, campeão estadual de amadores de 2022 da Federação Paulista de Futebol e Campeão da Recopa da Larfa em 2018.

A equipe de Brodósqui já foi campeão do Estadual, também, no ano de 2002 e possui nove títulos do Amador Regional da Liga Brodosquiana de Futebol.

A equipe está na final do Regional em 2023, onde busca o 10º título da competição, diante do Brodósqui FC. O jogo de ida, na casa do rival, o Bandeirante perdeu por 1 a 0, e precisará vencer o jogo da volta por diferença de dois gols, ou de uma vitória simples para provocar penalidades. O jogo será neste domingo, 2, na casa do Bandeirante.

Já o Jardim Gonzaga conquistou pela quarta vez o Amador da Liga São-carlense de Futebol, em 2022, derrotando o principal rival, o Primos, que vinha de três conquistas consecutivas do Amador. Depois foi campeão Inter-Regional pela primeira vez, no primeiro semestre de 2023, e tentará o título histórico da Recopa. A equipe da Recopa será a mesma base campeã do Inter-Regional.

