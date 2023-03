Realcedéga e Santa Rita completam as semifinais do Inter-Regional em São Carlos

Lance do jogo entre Realcedega (azul) e Santa Rita (preto) no Zuzão, pela fase de grupos, no empate em 0 a 0 - Crédito: Divulgação

Foram realizados na manhã de domingo, 26, os jogos pela segunda fase do Inter-Regional da Larfa, com rodada dupla no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão. Os confrontos foram com o terceiro melhor 1º colocado e os segundos colocados de cada um dos três grupos da primeira fase. Os dois melhores 1º colocados avançaram diretamente para fase semifinal.

A VOLTA POR CIMA

Na partida preliminar o atual vice-campeão do Inter-Regional, o Santa Rita de Leme, despachou o 3 de Maio de Brotas, campeão do Regional da Lefemara de 2022, com vitória por 2 a 1, carimbando o passaporte para sua segunda semifinal consecutiva.

Agora a equipe de Leme vai enfrentar, na semifinais, os donos da casa, o Gonzaga, melhor time na fase de grupos e atual campeão do Amador da Liga São-carlense de Futebol (LSF). A partida, que a princípio seria no Zuzão, será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oluveira, o Luisão, às 8h15, no próximo domingo, 2.

SONHO DO TRICAMPEONATO

No jogo de fundo, o atual bicampeão do Inter-Regional da Larfa, o Realcedéga de Igaraçu do Tietê, não tomou conhecimento do atual campeão do Amador da Liga Desportiva Piracicabana e aplicou uma sonora goleada por 6 a 2 sobre o New Boys, avançando pela terceira vez consecutiva às semifinais.

O adversário, na semifinais, será o Tamo Junto de Boracéia, 2º melhor 1º colocado na fase de grupos. O derby entre as equipes da região de Jaú será domingo, 2, às 10h15, também no Luisão.

SEQUÊNCIA DO INTER-REGIONAL

As semifinais serão em jogos únicos e em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 20 minutos, persistindo o empate, a decisão da vaga será nas penalidades. Os vencedores, decidirão o título no feriado de Tiradentes na sexta-feira, 21 de abril, em confronto único.

RECOPA

O campeão do Inter-Regional disputará o título da Recopa da Larfa no feriado de 9 de Julho, em São Carlos, onde irá enfrentar o CA Bandeirante de Brodowski, campeão do Estadual de Amadores da Federação Paulista de Futebol (FPF) em 2022.

