PROARA fica em terceiro lugar na 1ª Copa Internacional de Futebol em Batatais

A categoria de 17 anos levou o terceiro lugar e o atacante Luiz Flávio ficou com a vice artilharia.

No total, o projeto levou três categorias nas idades de 12 a 17 anos.

O projeto PROARA atende cerca de 200 crianças com aulas de esporte educacional e recreação no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes no Cidade Aracy.

O projeto Social PROARA ficou em terceiro lugar na 1ª Copa internacional de futebol na cidade de Batatais. A equipe conquistou o título nesta quarta-feira (25) na competição que começou dia 20.