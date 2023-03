Primeira etapa do circuito de vôlei de praia em São Carlos tem disputas acirradas

Categoria Livre Feminina abriu o Circuito de Vôlei de Praia em São Carlos - Crédito: Divulgação

Muito suor e superação. Com direito a disputas acirradas entre duplas masculinas e femininas de todo o interior paulista. Assim foi a primeira etapa do Circuito de Vôlei de Praia promovido pela AEA São Carlos. Os jogos foram realizados sábado, 5 e domingo, 6 na A4 Arena Beach, em São Carlos.

As partidas tiveram início sábado, quando estiveram em ação duplas da categoria livre feminina. Os encontros foram considerados de excelente nível técnico. No mesmo dia, mas à tarde, aconteceram os jogos do masculino livre, com jogadores que rodam o Circuito Banco do Brasil. O nível se manteve excelente.

Já no domingo aconteceram os jogos da categoria sub17, fato ocorrido pela primeira vez em São Carlos.

Ao final da etapa, o organizador Basílio Favoretto agradeceu a todos envolvidos, a Secretaria Municipal de Esportes e a Prefeitura Municipal de São Carlos pelo apoio.

“Também vale ressaltar a ótima colocação das duplas de São Carlos em se tratar de uma competição de alto nível”, disse Basílio. Em maio irá acontecer a segunda etapa da competição.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA

LIVRE FEMININA

Campeã - Marli e Aninha - São João da Boa Vista/Valinhos

Vice-campeã: Luana e Miriam - Bauru/Sorocaba

3º lugar: Gabriela e Helen - São José do Rio Preto

4º lugar: Amanda e Juliana - São Carlos

LIVRE MASCULINO

Campeão: Luís Justo e Bonilha - Campinas

Vice-campeão: Cabral e Tiago - Bauru/Sorocaba

3º lugar: Pezão e Bruno - Ribeirão Preto

4º Lugar: Bol e Derick - São Carlos.

FEMININO SUB17

Campeã: Maria e Eduarda - Descalvado

Vice-campeã: Ana Paula e Maria Eduarda - Leme

3º lugar: Arlete e Beatriz- Leme

4º lugar: Ane e Hilary - Rio claro

MASCULINO SUB17

Campeão: Samuel e Lucas - Bauru

Vice-campeão: Vitor e Heitor - Rio Claro

3º lugar: Felipe e Ricardinho - Rio Claro

4º lugar: Gael e Vitor - Leme

Leia Também