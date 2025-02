Pressionado, Santos tem que vencer o Água Santa

Neymar está confirmado para o jogo contra o Água Santa - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Com a presença de Neymar, o Santos tenta fazer as pazes com a vitória para acalmar os ânimos e com isso buscar a classificação para as quartas de final do Paulistão.

O primeiro passo será dado às 20h30 deste domingo, 16, na Vila Belmiro, quando enfrenta o ameaçado Água Santa, que luta contra o rebaixamento à Série A2.

O time comandado por Pedro Caixinha está pressionado, não vence a três rodadas e está em terceiro lugar no grupo B com apenas 9 pontos, atrás de Portuguesa (10) e Guarani (11).

A dor de cabeça santista aumenta pois não bastante somente vencer. Tem que torcer por tropeços dos adversários diretos, já que nesta fase, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam.

Outro fator que pode atrapalhar as pretensões do Peixe é que o Água Santa luta desesperadamente contra o rebaixamento. A equipe de Diadema está hoje na zona da degola com apenas 6 pontos e necessita de pelo menos um ponto para continuar a ingrata luta. O Netuno está em 4º lugar no grupo C.

A rodada

Domingo, 16

16h – São Bernardo x Guarani

16h – Velo Clube x Internacional

18h30 – Palmeiras x São Paulo

20h30 – Santos x Água Santa

Segunda-feira, 17

20h – Novorizontino x Mirassol

Leia Também