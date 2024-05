Paulista, Copa da LPF, Joguinhos Abertos; Asf São Carlos tem semana cheia

SIGA O SCA NO

Equipe adulta da Asf estreia no Paulista em um jogo complicado em casa - Crédito: Jhonatam Celestino

Uma semana “insana”, com jogos diários, mas em categorias diferentes. As equipes adulta, sub20, sub18 e sub11 da Asf São Carlos estarão em ação em três competições diferentes em compromissos oficiais que começam nesta segunda-feira, 6 e seguem até domingo, 11.

Serão jogos válidos pela fase de classificação do Campeonato Paulista (estreia), Copa da LPF e Jogos Abertos da Juventude, com o time são-carlense estreando na fase regional.

A técnica Ana Cláudia Bianconi, bem como a técnica Ieda (sub11) prepararam suas equipes para os desafios que irão ter pela frente.

Quem irá ter uma agenda recheada é Aninha que admitiu que irá poupar atletas e buscar fazer um revezamento entre o adulto e sub20 para evitar desgaste em excesso e até possíveis lesões.

“Vamos tentar rodar a equipe adulta e colocar em prática nosso estilo de jogo que é a marcação pressão o tempo todo. Porém, a expectativa é grande, pois teremos jogos difíceis e uma semana pesada. Mas é uma grande oportunidade de colocar em prática o que trabalhamos nos treinos e ganhar ainda mais conjunto. Desenvolver o individual e ganhar no coletivo. Vamos nos concentrar o máximo possível e buscar manter o gás o tempo todo. Tanto no Paulista, como na LPF e Joguinhos Abertos”, disse Aninha.

Semana carregada

Assim está a semana da Asf São Carlos:

Segunda-feira, 6

17h – ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho – Asf x Taboão Magnus – Campeonato Paulista adulto

Terça-feira, 7

21h – Ginásio municipal de esportes Presidente Ciro II - Praia Grande x Asf – Campeonato Paulista adulto

Quarta-feira, 8

20h ginásio municipal de esportes Zé do Feijão – Taboão da Serra x Asf São Carlos - Campeonato Paulista sub20

Sexta-feira, 10

17h - ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho – Asf x Taboão da Serra - Copa LPF sub20

Sábado, 11

11h - ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho – Asf x Tales de Mileto - Copa LPF sub11

14h - ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho – Asf x Mogi -Copa LPF adulto

Joguinhos Abertos

Pelos Joguinhos Abertos da Juventude, a Asf sub18 terá dois compromissos esta semana, quando será definido o campeão regional. Matão, Araraquara e o time são-carlense luta por uma única vaga para a final estadual.

O primeiro jogo da Asf será quinta-feira, 9, no Ginásio Municipal de Esportes Gigantão, quando enfrenta Araraquara a partir das 20h.

Depois, no domingo, 12, às 9h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, enfrenta Matão. Em uma conta simples, para levantar a taça, basta a equipe orientada pela técnica Aninha vencer as duas partidas.

