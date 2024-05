Briga por vagas para a 2ª fase esquenta rodada da Champions Prata

Com chances de classificação, Bola de Neve encara o Loz Bárbaros - Crédito: Divulgação

Restam apenas três rodadas para o encerramento da fase de classificação da série prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Para umas equipes, seis pontos a disputar e para outras, nove pontos.

Assim, na reta final, a competição amadora ganha em emoção nos dois grupos, já que os oito primeiros de cada um, passa para a segunda fase.

Desta forma, a nona rodada prevista para este domingo, 19, será recheada de emoção. Em ambos os grupos, quem está no G8, não quer perder suas vagas, mas quem está abaixo na classificação, busca se qualificar.

No grupo A, o Jardim Beatriz e o Fluminense são as equipes que estão com 11 pontos e fecham o G8. Estariam classificadas se o torneio terminasse hoje. Mas como restam ainda mais 3 rodadas, Holanda, em 9º com 10 pontos e até o Proara, em 10º, com 6 pontos, possuem chances de passar de fase. Mas teriam que fazer campanhas perfeitas a partir de agora.

No grupo B, a “pimenta” está mais ardida. O Loz Bárbaros fecha o G8 com 8 pontos. Mas o Red Back, em 9º lugar, tem a mesma pontuação, mas com saldo de gols negativos. Bola de Neve (10º, com 6 pontos e Barbaridade (11º, com 5 pontos) tem plenas chances de pleitear vaga.

Desta forma, emoção não faltará para os jogos deste domingo, 19.

Os jogos

Campo USP

8h – Barbaridade x Pakabá

13h30 – Centenário x Prohab

15h15 – Sanka City x Holanda

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h30 – Primavera x Paulistano

15h15 – Botafogo x Jardim Beatriz

Campo do distrito de Água Vermelha

13h30 – Proara x Flamingo

15h15 – Cometa Cristão x Grêmio

Campo de Vila Isabel

13h30 – Bola de Neve x Loz Bárbaros

15h15 – Jockey Club x Red Back

Classificação

