Três equipes lutam pela ponta do Amador

SIGA O SCA NO

Ponte Preta tem um desafio complicado e pega o Primos - Crédito: Divulgação

Após a pausa causada pelo Dia das Mães, o Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos retorna com todo o gás.

Neste domingo, 19, serão realizadas seis partidas atrasadas, válidas pela quinta rodada da fase de classificação e que na época foram adiadas pela organização.

O destaque fica para a disputa acirrada de três equipes pela liderança da competição. O Gonzaga, que está na ponta com 20 pontos, vai enfrentar o Real Paulista, ás 8h, no campo do distrito de Água Vermelha.

A segunda colocada, a Ponte Preta, com 19 pontos, tem um desafio complicado e pega o Primos às 10h no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão.

Por fim, Os Prédios, terceiro colocado com 19 pontos, irá desafiar o Mairiense, às 8h no campo de Vila Isabel.

A rodada

Campo de Vila Isabel

8h – Mairiense x Os Prédios

10h – Vasco da Gama x BN Madri

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Real Paulista x Jardim Gonzaga

10h – Tabatinga 0 x 1 Monte Carlo (O Tabatinga desistiu da competição)

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Unidos da Vila x Zavaglia

10h – Primos x Ponte Preta

Classificação

Leia Também