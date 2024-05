Zé Bebeu busca a vitória para garantir vaga no Raspadão

SIGA O SCA NO

Vitória coloca o Zé Bebeu nas quartas de final do Raspadão - Crédito: Divulgação

Quatro jogos decisivos estão previstos para a manhã deste domingo, 19, em mais uma rodada pela fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, no Cidade Aracy.

Na partida que abre a manhã esportiva, o Zé Bebeu, quarto colocado com 13 pontos no grupo A, tem uma partida importante e que vale vaga para as quartas de final. Às 7h45, terá pela frente o Desportivo Central, que está na última colocação (ainda não somou ponto) e uma vitória irá consolidar a vaga. Pelas campanhas, o Zé Bebeu entra como favorito à vitória.

A rodada

7h45 – Desportivo Central x Zé Bebeu

9h – Antenor Garcia R2 x Pé na Porta

10h – Bala Laika x Proara

11h – Aracy x Meninos da Vila

Classificação

