Asf São Carlos tem mais uma maratona de jogos

Embalada, equipe sub17 da Asf tenta mais um resultado positivo na Copa da LPF - Crédito: Divulgação

A maratona de jogos do futsal feminino de São Carlos não cessa e a ASF tem mais uma sequência de partidas pela Copa LPF neste final de semana. Uma será em casa e outras três, fora dos seus domínios. Os jogos serão em categorias distintas.

A maratona se inicia no sábado, 18. Às 17h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o time adulto recebe a visita do Move Sport.

A técnica Ana Cláudia Bianconi espera um jogo tranquilo. Ainda mais por jogar em casa. Porém admite que a responsabilidade é grande e a meta é lutar pelos três pontos. “Acredito no potencial de nossas atletas e vamos em busca do resultado”.

No domingo, 19, estarão em ação as categorias de base, no ginásio municipal de esportes do bairro Caiçara, contra Praia Grande, a partir das 11h. A primeira equipe a entrar em ação é a sub11.

Em seguida, será as atletas do sub15, sob o comando da técnica Júlia Castro que afirma que a equipe vai em busca da segunda vitória na competição. “Evoluímos bastante nos treinamentos e melhoramos os pontos em que tivemos dificuldade até aqui, agora é levar isso pro jogo. Temos um time muito bom e as meninas tem se dedicado bastante, acredito que faremos um bom jogo e podemos sair de lá com os 3 pontos”, garantiu.

Por fim, o sub17 estará em ação. A equipe está embalada com duas vitórias seguidas e a meta é conquistar mais um resultado positivo, mesmo na casa do adversário. “Não vai ser um jogo fácil. Praia Grande é uma equipe boa, mas trabalhamos bastante durante essas últimas semanas e estamos confiantes. Fazer um bom jogo vai ser importante para nos mantermos entre os 2 primeiros da tabela”, disse Júlia.

Leia Também