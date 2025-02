Palmeiras faz a lição de casa e vence a Inter em Limeira

Maurício marcou o primeiro gol na tranquila vitória em Limeira - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Com tranquilidade, o Palmeiras venceu a Internacional em Limeira na noite desta quinta-feira, 13 e esquentou a luta por uma vaga para as quartas de final do Paulistão. No estádio Major José Levy Sobrinho, fez 3 a 0 e foi a 16 pontos no grupo D. Permaneceu na terceira colocação, atrás do São Bernardo que tem 19 pontos e da Ponte Preta, com 18 pontos.

Já a Internacional está em situação delicada no grupo A. Ainda não venceu no campeonato e está com 6 pontos, na zona da degola.

Abel Ferreira cumpriu suspensão automática e o auxiliar João Martins dirigiu a equipe que foi a campo com a equipe titular. Dominou a Inter nos 90 minutos, fez 3 gols e poderia até golear.

Maurício aos 16 minutos e Flaco Lopez aos 44 minutos, ambos no primeiro tempo abriram 2 a 0 para o Verdão. Na etapa final, aos 21 minutos, Gustavo Gomez ampliou.

Leia Também