Pais que inscreveram filhos no projeto "Escolinha de Esportes" encontram ginásio fechado

Pais que inscreveram seus filhos no projeto “Escolinha de Esportes”, cuja data de início seria segunda-feira, 19, encontraram o ginásio onde deveria ocorrer as aulas fechado. Revoltados, eles entraram em contato com o SCA

Segundo eles, a escolinha de esportes de tae-kwon-do deveria oferecer aulas gratuitas no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e muitos foram até a praça esportiva, esperaram por horas, mas as portas permaneceram fechadas.

Indignados, procuraram o São Carlos Agora em busca de esclarecimentos e em nota, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) informou que “a aula de tae-kwon-do que deveria ter ocorrido no ginásio do Santa Felícia, não foi ministrada uma vez que o professor escalado não compareceu devido a um problema de saúde na família. Porém a Secretaria não teve tempo hábil para fazer a reposição do profissional”. De acordo com a pasta, a partir da próxima segunda-feira, 26, as aulas serão ministradas normalmente.

A nota confirma que na segunda-feira, seria a data para o início das aulas do Projeto “Escolinha de Esportes” e além do Santa Felícia, mais um local teve problemas com a “aula inaugural”.

Segundo a Smec, no Sindspam não há mais vagas para o judô. Mas, para essa mobilidade ainda existem vagas na Fábrica de Campeões, na rua 1º de Maio, 252, no Conjunto Residencial Sílvio Villari.

A pasta municipal garante que, nos outros 30 locais as aulas ocorreram normalmente. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3372 -1020 ou 3372- 6500.

Nota completa

