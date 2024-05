AVS/Smec vence na estreia da Copa AVS e Alpha mostra evolução

SIGA O SCA NO

Em um jogo bem disputado, a AVS/Smec estreou com vitória na competição - Crédito: Zé_Photografy

A ASV/Smel, atual campeã, confirmou o favoritismo, mas teve trabalho para vencer o Alpha na estreia da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Na noite de terça-feira, 30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, em 59 minutos, fez 3 sets a 0, parciais de 25/9, 25/7 e 25/12.

O placar, que sugere uma vitória tranquila, engana. Nos três sets, apesar da vantagem da AVS/Smec, os pontos foram disputados e com muitos ralis. A favor da equipe vencedora conta ainda o fato de ter se reforçado ainda mais em comparação com 2024.

A nota muito positiva foi o fato do Alpha, que estreou em 2023 com um time inexperiente mostrou muita evolução. Sob o comando da técnica Karine, o time se manteve para a atual temporada e vem treinando com regularidade, adquirindo ritmo, volume e conjunto. A vitória da AVS/Smec foi garantida basicamente pela experiência das atletas, que fez a diferença e estão sob o comando da técnica Sandra Mara Leão. O destaque da partida foi a líbero Jezinha.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Jeniffer, Marília, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Mônica, Márcia, Luciana, Jezinha e Cássia. Técnica: Sandra Mara Leão.

Alpha: Juliana, Jaque, Carol, Gislaine, Camila, Dani, Regiane, Kizzi, Fernanda, Fábia, Maria, Gisele e Sandra. Técnica: Karine.

Árbitras: Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

