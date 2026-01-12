Com apenas 16 anos, jovem de São Carlos constrói trajetória de dedicação no futebol

A dedicação ao esporte desde a infância tem rendido frutos ao jovem Gabriel de Aquino Alves, de 16 anos, natural de São Carlos. Há 12 anos envolvido com o futebol, o atleta iniciou sua trajetória em escolinhas da cidade e, atualmente, integra o CFA Red Talents/Monte Azul, onde segue em constante evolução e desenvolvimento técnico.

Ao longo dos anos, Gabriel participou de diversas competições, incluindo várias copinhas, sempre demonstrando comprometimento dentro e fora de campo. Além do desempenho esportivo, o jovem também se destaca pela dedicação aos estudos, fator que reforça ainda mais o orgulho da família.

Em 2024, Gabriel viveu uma experiência marcante ao viajar sozinho para o Nordeste, onde passou 20 dias em avaliação no Sport Club do Recife. Para realizar o sonho, o atleta vendeu rifas e contou com muito esforço e apoio familiar. Apesar dos desafios, a vivência foi considerada única e fundamental para seu crescimento pessoal e esportivo.

Mais recentemente, Gabriel participou de uma copinha realizada em Oscar Bressan, onde sua equipe conquistou o título de campeã. Além da conquista coletiva, o jovem se destacou individualmente e foi eleito Jogador Revelação Sub-17 do campeonato, reconhecimento que coroou mais uma etapa importante de sua caminhada no futebol.

“Sou um pai muito orgulhoso por ver meu filho tão dedicado ao esporte e aos estudos”, destacou o pai do atleta. Apaixonado pelo que faz, Gabriel segue firme em busca de novos desafios, representando São Carlos com talento, disciplina e perseverança.

Leia Também