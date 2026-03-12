Mult Sport realiza a 4ª edição da Alcans MS Cup

Crédito: divulgação

No último sábado, dia 7 de março, a Mult Sport foi palco de mais uma edição da Alcans MS Cup, torneio de futebol infantil que reuniu aproximadamente 220 atletas de diversas escolas esportivas da cidade de São Carlos e região.

O evento contou também com a presença de pais e familiares, gerando uma rotatividade estimada de cerca de 700 pessoas ao longo do dia dentro do espaço da Mult Sport.

Durante o torneio, os atletas protagonizaram jogos emocionantes e de alto nível, marcados por espírito esportivo, integração entre as equipes e muita dedicação dentro de campo.

Ao final da competição, todos os participantes receberam premiações, valorizando o esforço e a participação dos jovens atletas.

A organização da Mult Sport destaca a importância de eventos como esse para incentivar o esporte, promover a convivência entre as escolas e proporcionar experiências marcantes para as crianças.

