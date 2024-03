Mesmo classificado, Grêmio manterá força máxima contra o SKA Brasil

Rafael não quer dar moleza: "Continuamos com a mesma pegada. Sabemos da importância que é terminar em 1° lugar" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Mesmo classificado com três rodadas de antecedência para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4, o Grêmio São-carlense não irá tirar o pé do acelerador. Pelo menos esta é a garantia do interino Rafael Sundermann que não pensa em poupar nenhum jogador. Muito pelo contrário: fazer o Lobo mostrar as garras e uivar bem alto.

O primeiro passo da meta traçada pelo treinador será nesta quarta-feira, 20, a partir das 19h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Pela 13ª rodada da fase de classificação, o Grêmio enfrenta o SKA Brasil que vem em ascensão e com quatro vitórias seguidas na A4. Hoje está no G8 e tem que vencer para permanecer na zona de classificação.

Mesmo assim, sabendo da boa fase do adversário, Rafael garante que o Grêmio será ataque e irá utilizar o que tem de melhor no elenco. A princípio, ele não poderá contar com o lateral direito Eduardo, expulso em Santos, além do zagueiro João Victor, que recebeu o terceiro amarelo no mesmo jogo. O também zagueiro Christian (em transição) e o lateral direito Gustavo Moreira, ambos entregues ao departamento médico. A novidade pode ser o meia Dudu, que se recuperou de lesão e o lateral esquerdo Severo, que cumpriu suspensão. "Nesses últimos jogos, temos que encarar como se fosse o início do mata-mata, pois se é difícil chegar ao topo é muito mais difícil manter-se nele", ponderou o técnico.

São Carlos Agora - Já classificado, qual será a tarefa do técnico nos três jogos restantes da A4?

Rafael Sundermann - Nesses últimos três jogos, temos que encarar como se fosse o início do mata-mata do campeonato, pois se é difícil chegar ao topo é muito mais difícil manter-se nele.

SCA - Mesclar a equipe e dar oportunidade pra todos ou continuar com o trabalho e terminar na liderança para ter vantagem no mata-mata?

Rafael - Continuamos com a mesma pegada, mesmo objetivo. Sabemos da importância que é terminar essa fase em 1° lugar e vamos buscar isso. Temos um grupo qualificado, em que quase todos os atletas já tiveram oportunidades na equipe titular e estarão prontos quando precisarmos deles.

SCA - Contra o SKA, que luta pelo G8 e tem que vencer, como será definido o Grêmio?

Rafael - Teremos força máxima nessa partida. Temos problemas de suspensões e contusões. Fora isso, todos os atletas em condições de jogo irão a campo para mantermos a liderança da competição. O SKA é um time com muita qualidade, vem de quatro vitórias consecutivas e será um ótimo teste para nossa equipe.

A rodada

Quarta-feira, 20

15h Taquaritinga x Penapolense

15h Nacional x América

15h Rio Branco x XV de Jaú

15h Barbarense x Independente

19h Grêmio São-carlense x SKA Brasil

19h30 Francana x Joseense

19h30 Barretos x Vocem

20h Audax x Jabaquara

Classificação

Grêmio São-carlense, 25 pontos

Francana, 23 pontos

XV de Jaú, 22 pontos

Barretos, 22 pontos

Taquaritinga, 20 pontos

Vocem, 20 pontos

Rio Branco, 18 pontos

SKA Brasil, 16 pontos

Barbarense, 16 pontos

Penapolense, 15 pontos

Audax, 14 pontos

Nacional, 13 pontos

Independente, 10 pontos

Joseense, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

