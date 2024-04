Jovem fica desacordada após ser agredida pelo namorado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 23 anos foi socorrida desacordada após ter sido agredida pelo namorado na madrugada deste domingo (28), na Rua Raimundo Corrêa, no Jardim São Paulo, em frente à CPFL.

De acordo com uma testemunha, que disse ser amiga da vítima, o namorado pegou o celular dela e começaram uma discussão. Em seguida ele começou a desferir socos e chutes nela e depois ficou batendo com sua cabeça no chão, até que ela perdesse os sentidos.

Após a agressão o autor fugiu correndo e o Resgate foi acionado, socorrendo a vítima até a Santa Casa.

A Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência, porém o agressor não foi detido.

