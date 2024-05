Celular ligado na tomada pode ter causado incêndio em residência na Vila Isabel

Crédito: Gabriel Henrique

Um incêndio atingiu uma residência na manhã deste domingo (12), na rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, Vila Isabel.

O SCA apurou que fogo atingiu um dos quartos do imóvel. As causas do incêndio serão apuradas, mas um celular ligado na tomada pode ter dado inicio as chamas. No local também havia grande quantidade de material reciclável e inservíveis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. A moradora que inalou fumaça foi atendida no local. O imóvel também abrigava vários cães, mas nenhum deles ficou ferido.

