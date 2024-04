São Carlos pega o Colorado de olho na liderança da Bezinha

Em Caieiras, São Carlos tenta surpreender o Colorado e conquistar 3 pontos - Crédito: Delma Gonçalves

A equipe ainda pode estar em formação, mas o “cartão de visitas” no jogo de estreia, foi animador. E com o moral elevada, o São Carlos estará em ação a partir das 15h deste sábado, 27, quando irá até Caieiras e pega o Colorado, no estádio municipal Carlos Ferracini.

O time comandado pelo técnico João Batista vai em busca da primeira vitória. Em 2º lugar no grupo 2 com 1 ponto, graças ao empate em casa diante do Paulista de Jundiaí no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, terá pela frente um time que vem de vitória. Na primeira apresentação, venceu o Barcelona na casa do adversário por 1 a 0 e lidera com 3 pontos.

Durante a semana, João Batista realizou treinos técnicos e táticos no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira e a expectativa é que ele possa contar com reforços, já que a direção da Águia busca atletas para encorpar o grupo para a sequência da Bezinha.

João Batista otimista

Em entrevista ao São Carlos Agora, o técnico João Batista não escondeu um certo otimismo, haja vista que ele estava preocupado com a estreia contra o Paulista, mas após resultado e rendimento, desabafou. “Devido as circunstâncias, como o pouco tempo de trabalho e montagem do elenco, a equipe foi bem. Teve volume de jogo, mostrou um futebol organizado e conseguimos um bom resultado. Somamos um ponto”, disse, salientando que para o segundo jogo, quando ocorre a experiência em jogar fora de casa, em Caieiras, a expectativa é melhorar e trazer mais pontos para São Carlos.

“Traçamos um parâmetro que é não jogar abaixo do primeiro jogo. A tendência então é melhorar e trabalhar mais ainda. O time estará mais preparado física, técnica e taticamente e vamos em busca de pontos”, garantiu.

Reforços

João Batista salientou que o São Carlos pode inscrever até 26 jogadores. Porém este fortalecimento será feito com calma e a cada semana qualificar o time. “Estamos com déficit de atletas. Mas vamos trazer mais reforços”, garantiu.

Mais encorpado

Contra o Colorado de Caieiras, João Batista deve ter dois reforços que foram inscritos na FPF. O goleiro Max, que defendeu o América de São José do Rio Preto na A4 e o meia Daniel, que veio do futebol goiano.

Já o zagueiro Rodrigo, que sentiu desconforto muscular, ainda é dúvida para a partida.

Classificação – Grupo 2

Colorado Caieiras, 3 pts

Paulista, 1 pt

São Carlos, 1 pt

Flamengo, 0 pt

Barcelona, 0 pt

Sábado, 27

15h – Tanabi x Inter de Bebedouro

15h – Araçatuba x Fernandópolis

15h – Flamengo x Barcelona

15h – Colorado Caieiras x São Carlos

15h – Mauá x Manthiqueira

15h – União Mogi x Atlético Mogi

Domingo, 28

10h – Olímpia x Tupã

10h – Ecus x Mauaense

