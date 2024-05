Pedal do Dia das Mães vai ajudar vítimas do Rio Grande do Sul

De acordo com os organizadores, os percursos serão aleatórios com os grupos de pedal - Crédito: Divulgação

Um pedal solidário, com muita simpatia e carinho. Assim promete ser o Pedal Especial do Dia das Mães, que será realizado neste sábado, 11, com concentração a partir das 7h, no Parque do Kartódromo. Para se inscrever, basta apenas levar um quilo de alimento não perecível e água mineral

Todo o montante arrecadado, será destinado para as milhares de vítimas da severa enchente que atinge o Rio Grande do Sul e deixou milhares de família sem moradia, alimento, água e roupas. Para os participantes haverá mesa de frutas, lembrança para as mamães e show com a Banda Expresso BR.

De acordo com os organizadores, os percursos serão aleatórios com os grupos de pedal, além de caminhada e pedal kids no Bosque Santa Marta.

As inscrições e confirmação (1 kg de alimento não perecível e água mineral) podem ser feitas no https://chat.whatsapp.com/HygpAVN1AJKFmgXLC3tNzO e a retirada da pulseira será no dia do passeio e concorra ao sorteio presencial às 14h.

Quem participar do Pedal Solidário Pró Rio Grande do Sul concorrerá a uma bike feminina aro 29, uma ciclo viagem ao litoral e muitos outros brindes.

