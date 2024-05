Zé Bebeu vence e entra no G4 no Raspadão

SIGA O SCA NO

Zé Bebeu está no G4 e depende de suas forças para se classificar para a segunda fase - Crédito: Divulgação

Com muita empolgação, foi concluída a 8ª rodada da fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no cidade Aracy.

Restando apenas três finais de semana para a finalização desta etapa do torneio, as equipes que ainda possui chances de classificação para a segunda fase, se empenham ainda mais em busca da vitória.

Quem deu um passo para isso na manhã de domingo, 5, foi o Zé Bebeu. Após uma partida disputadíssima e equilibrada, venceu o Baba Laika pela contagem mínima e com a conquista dos três pontos, foi a 13 e assumiu a quarta colocação no grupo A. Se a competição terminasse hoje, o time estaria classificado. Já o Bala Laika se complicou e precisa vencer os próximos compromissos para sonhar com a vaga.

Resultados

Com a presença de uma boa torcida, foram realizados quatro jogos no domingo. Os resultados foram os seguintes:

Pé na Porta 2 x 2 Aracy FC

Zé Bebeu 1 x 0 Bala Laika

Caixa D’Água 10 x 0 Desportivo Central

Aracy II 1 x 4 Galo das Arábias

