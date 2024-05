Multicampeã, Magnus vence Asf São Carlos na estreia do Paulista

SIGA O SCA NO

Na estreia do Paulista, time são-carlense foi derrotado - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino Asf São Carlos teve uma estreia complicada no Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira, 6, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, enfrentou o Magnus, referência na modalidade no país e base da seleção brasileira.

A equipe de Taboão da Serra mostrou o porque “manda” atualmente na modalidade. Com atletas técnicas e velozes, impôs a forma de jogar e venceu a Asf por 8 a 1.

Segundo a técnica Ana Cláudia Bianconi, a Asf chegou a fazer 1 a 0, mas não conseguiu suportar a pressão e levou a virada. “Mas foi um bom jogo. O time fez uma marcação mais defensiva e deu espaço às adversárias que se sentiram confortável. Senti que faltou confiança ao nosso time. Mas acredito que a partida serve como aprendizado para o restante da temporada. Percebi ainda que faltou mais experiência para nosso grupo”, finalizou.

A jornada são-carlense está apenas iniciando nesta semana. Nesta terça-feira, 7, no ginásio municipal de esportes Presidente Ciro II, em São Paulo, o time são-carlense faz a segunda apresentação pelo Paulista e encara Praia Grande, a partir das 21h em busca da reabilitação.

