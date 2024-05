São-carlenses brilham no Campeonato Paulista de BMX

Time são-carlense brilhou em Cosmópolis: pilotos mostraram agilidade - Crédito: Divulgação

Mais uma vez a equipe Pedala São Carlos brilhou no Campeonato Paulista de BMX, realizado domingo, 5, em Cosmópolis. Em um dia de muito som e propício para a prática esportiva, aconteceu a terceira etapa da competição, marcada por muita alegria.

O time são-carlense brilhou na competição, que foi prestigiada com um público de aproximadamente 700 pessoas que assistiram a belas disputas dentro da pista, além de muita alegria e diversão para a criançada. Estiveram presentes os principais pilotos do Estado.

O Pedala São Carlos esteve presente com José Felipe Barcelli Opini na categoria Boys 10 anos, Gabriel Henrique Marchetti Duarti Boys 13 anos, Pedro Augusto Almeida Carvalho Boys 13 anos, Helena Gabriela Almeida Carvalho categoria Pré bike, Lidiane de Souza Almeida Carvalho categoria Woman 30/39 anos. Os pilotos representaram muito bem a equipe, trazendo bons resultados em um evento muito bem organizado e com uma estrutura surpreendente, com mais de 390 pilotos inscritos, em mais de 200 baterias, classificatórias e algumas com semifinais e também finais.

O pilotos da equipe Pedala São Carlos obtiveram bons resultados, trazendo para nossa cidade nesta terceira etapa:

José Felipe Barcelle Opini - 2° colocado boys 10 anos

Helena Gabriela Almeida Carvalho - campeã pré bike

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - 6° woman 30+

Gabriel Henrique Marchetti Duarti - 7° Boys 13

Pedro Augusto Almeida Carvalho 11° colocado (ficou nas semifinais).

