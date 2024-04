Asf São Carlos terá maratona de sete jogos em dois pela Copa LPF

SIGA O SCA NO

Sub17 da Asf terá dois desafios e atletas querem vitórias para subir na classificação - Crédito: Divulgação

Os aficionados e simpatizantes do futsal feminino terá um “prato cheio” neste final de semana em São Carlos. Mais exatamente o ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

Sábado, 27, a partir das 12h30 e domingo, 28, a partir das 8h30, a bola vai rolar pela fase de classificação da Copa LPF e sete jogos movimentarão as equipes sub11, sub13, sub17 e adulto que vão em busca de resultados positivos de olho nas fases decisivas em suas respectivas categorias.

Adulto

Após o empate na estreia contra a Ferroviária, a equipe adulta estará em ação pela segunda vez e recebe a visita do Fut-Fera de Guará. A partida acontece no sábado.

A técnica Ana Cláudia Bianconi acredita em um bom jogo. Ela admite que, por estar este ano dirigindo a equipe adulta, não conhecer as adversárias. Mas ressalta que as atletas têm ciência do poderio das visitantes.

“Para mim é novidade, pois até então dirigia somente as categorias de base. Mas a gente percebe que nas nossas atletas ao há ansiedade. Elas estão tranquilas e sabem tomar as decisões corretas. Confio no nosso trabalho, que é bem pensado, com lógica e sensatez. Nossa meta é aprimorar as tomadas de decisões ofensivas e defensivas e colocar em prática”, afirmou, salientando que o adversário tem qualidade, mas a Asf está pronta para buscar a primeira vitória.

Sub15/sub17

A técnica Júlia Castro, que cuida das equipes sub15 e sub17 afirmou que nas duas últimas semanas os treinos foram intensos, no intuito de preparar ainda mais as atletas técnica e taticamente para a sequência do campeonato. “Queremos fortalecer o grupo”, disse.

De acordo com ela, o sub15 enfrenta o River, bem como o sub17. Essas partidas no sábado. No domingo, o sub17 volta a estar em ação contra Botucatu.

“Vamos buscar a vitória. A meta é dar ritmo de jogo às atletas e com os resultados positivos, manter as duas equipes vivas na competição e buscar as vagas para a segunda fase”, finalizou.

Sub11/sub13

As técnicas Ieda Fernanda Alvarez e Vanessa Farias da Silva prepararam as equipes sub11 e sub13 para os desafios do final de semana.

De acordo com a programação, o sub13 jogará duas vezes. Sábado contra o River e no domingo pega o Arbos de Santo André, que também será adversário do sub11 em sua respectiva categoria.

Serão três jogos e as treinadoras afirmaram que os times estão preparados. "Nesse final de semana teremos jogos difíceis e será assim todo o campeonato. Nossas equipes são inclusivas, aceitamos meninas que quiserem fazer parte do grupo, buscamos em todos os jogos que elas tenham o direito de jogar futsal em um lugar seguro, que possam vivenciar os aprendizados que o esporte pode trazer. O respeito, a garra, o trabalho em busca de objetivos serão sempre nossas buscas. A vitória nos jogos vai chegar, e vamos com força total para que seja nesse final de semana", disseram Ieda e Vanessa.

Os jogos

Local: ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, Zuzão

Sábado, 27, a partir das 12h30

Sub13 – ASF São Carlos x River São Paulo

Sub15 – ASF São Carlos x River São Paulo

Sub17 – ASF São Carlos x River São Paulo

Adulto – ASF São Carlos x Fut-Fera de Guará

Domingo, 28, a partir das 8h30

Sub17 – ASF São Carlos x Botucatu

Sub11 – ASF São Carlos x Arbos B Santo André

Sub13 – ASF x Arbos B Santo André

