Zebra 'galopa' na 9ª rodada do Campeonato Amador

Gonzaga é o novo líder do Amadorzão, após vencer o Tabatinga por 1 a 0 - Crédito: Divulgação

Deixaram a zebra escapar e ela galopou livremente pela 9ª rodada da fase de classificação do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Pelo menos dois resultados surpreendentes causaram mudanças na tabela e fez com que o então líder Os Prédios caísse para a terceira colocação e o Jardim Gonzaga assumisse a ponta do torneio. Tem mais: até então o BN Madri, que estava zerado em oito rodadas, conquistasse a primeira vitória no Amadorzão.

Em uma rodada de poucos gols, onde o destaque ficou para a goleada da Ponte Preta em cima do Mairiense por 6 a 0, mas as surpresas por conta a vitória do BN Madri em cima do Real Paulista por 1 a 0 e do empate do então líder Os Prédios em 1 a 1 com a Vasco, atual campeão, mas que faz uma campanha bem irregular na atual temporada.

Quem aproveitou o tropeço do time do CDHU foi o Gonzaga que fez a lição de casa ao superar o Tabatinga pela contagem mínima e chegar aos 20 pontos e garantir a ponta do Amador por pelo menos uma semana.

Resultados

Mairiense 0 x 6 Ponte Preta

Gonzaga 1 x 0 Tabatinga

BN Madri 1 x 0 Real Paulista

Zavaglia 1 x 0 Primos

Monte Carlo 0 x 3 Unidos da Vila

Os Prédios 1 x 1 Vasco

