Goleada coloca o Juventude no G8 da Champions Ouro

Atlético Munique goleou o Milan e está em terceiro lugar no campeonato - Crédito: Divulgação

Com a realização de sete partidas, a Liga Desportiva de São Carlos concluiu a oitava rodada da fase de classificação da Série Ouro da Champions Cup, com modificações considerações na tabela de classificação.

Os jogos aconteceram na manhã de domingo, 5, e um dos destaques ficou para a expressiva goleada do Juventude em cima do Abdelnur por 7 a 2, o último colocado do torneio regional.

Com o resultado, o Juventude somou mais 3 pontos e pulou para a 8ª colocação, colocando-se no G8 e assim, se colocando provisoriamente entre os classificados para a segunda fase.

Os líderes Juventus e Tijuco Preto tropeçaram na rodada e ficaram no empate, respectivamente, diante do Aracy (2 a 2) e Policarbon (1 a 1).

Resultados

Juventus Cruzado 2 x 2 Aracy

Abdelnur 2 x 7 Juventude

Milan 1 x 4 Atlético Munique

Policarbon 1 x 1 Tijuco Preto

River Plate 0 x 3 Cruzeiro do Sul

Mirante 0 x 2 Santa Angelina

Vila Prado 0 x 3 Pé na Porta

