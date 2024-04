Motorista é acusado de descer de ônibus e agredir casal de idosos

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um motorista de ônibus da empresa Paraty é acusado de agredir um casal de idosos na manhã da última sexta-feira (26), em frente a uma loja de joias no Centro de Araraquara. As vítimas, um homem de 69 anos e sua esposa de 64, registraram boletim de ocorrência na delegacia.

Segundo o relato do idoso, ele e sua esposa estavam caminhando pela Rua Nove de Julho quando o motorista parou o ônibus, desceu do veículo e os agrediu fisicamente. A motivação para a agressão teria sido uma discussão que aconteceu no dia anterior (25).

Em decorrência da agressão, a vítima sofreu ferimentos no braço direito. O agressor, por sua vez, foi contido por populares e fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação e podem auxiliar na investigação do caso.

A Polícia Civil investiga o caso e até o momento a empresa Paraty não se manifestou sobre o ocorrido. A matéria será atualizada assim que a empresa se posicionar oficialmente.

