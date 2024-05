Washington Luís tem novos pontos em obras nesta semana

Obras Washington Luís - Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias iniciou nesta segunda-feira (6) mais uma etapa no cronograma de obras para a revitalização total do pavimento da SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho entre São Carlos e Cordeirópolis. Nesta semana, os trabalhos ficarão concentrados entre o km 162, em Santa Gertrudes, e o km 206, em Itirapina, com equipes operando em ambos os sentidos da rodovia.

Na pista sentido Capital, existem duas obras em andamento. As duas começaram nesta segunda. A do km 206 ao km 200, no trecho de Itirapina, o serviço programado é de fresa e recomposição do pavimento, com interdição parcial da via das 7h às 17h. A previsão é de conclusão dos trabalhos já nesta terça-feira (7). O outro ponto em obras na pista sentido Capital fica no trecho que abrange o km 174 e o km 162, entre Rio Claro e Santa Gertrudes. Neste caso, o serviço é de reparo profundo do pavimento, um tipo de obra que exige interdição da via no sistema 24 horas. Os trabalhos, neste trecho, devem seguir até a próxima sexta-feira (10).

Já na pista sentido Interior, também existem duas obras programadas para esta semana. A do km 188 ao km 190, em Corumbataí, teve início nesta segunda e segue até sexta-feira. A outra deverá começar na quarta-feira (8) e ser encerrada no sábado (11). Ambas também necessitarão de estreitamento de faixa para serem executadas, o que exigirá atenção dos motoristas para as alterações no tráfego. As duas obras ocorrem apenas durante o dia, com início dos trabalhos às 7h e encerramento previsto para às 17h.

Obras na pista sentido Capital

Do km 174 ao km 162 - De Rio Claro a Santa Gertrudes

De 6 a 10 de maio

Interdição no sistema 24 horas

Do km 206 ao km 200 - Itirapina

De 6 a 7 de maio

Interdição das 7h às 17h

Obras na pista sentido Interior

Do km 188 ao km 190 - Corumbataí

De 6 a 10 de maio

Interdição das 7h às 17h

Do km 183 ao km 203 - Em Rio Claro, Corumbataí e Itirapina

De 8 a 11 de maio

Interdição das 7h às 17h

