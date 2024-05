Shoppings da região passam a disponibilizar cordões de girassol

Cordão Girassol - Crédito: divulgação

Cerca de 10 mil cordões de girassol serão distribuídos nos shoppings da rede Multiplan, incluindo o RibeirãoShopping e o SantaÚrsula, em Ribeirão Preto. O cordão de girassol ajuda a identificar, voluntariamente, pessoas que têm uma deficiência ou condição que pode não ser aparente. Além disso, serão realizados treinamentos sobre o tema com os colaboradores.

No RibeirãoShopping, os cordões já estão disponíveis, gratuitamente, no SAC e no Deck Parking (Piso G2), sendo que este último é o mesmo local onde já ocorre o empréstimo de demais itens, como abafadores de ruído, carrinhos pet, cadeira de rodas e scooters. Já no SantaÚrsula, os cordões e outros itens como abafador de ruído podem ser retirados no ambulatório (Piso Térreo) e na recepção (Piso G2). O empréstimo de scooters e cadeiras de rodas é realizado ao lado do estacionamento VIP (Piso G2) – basta solicitá-los ao segurança do piso.

Ações de acolhimento e atenção fazem parte da rotina da Multiplan e dos shoppings do grupo, durante todo o ano. O RibeirãoShopping e o ShoppingSantaÚrsula, assim como todos os shoppings da rede, disponibilizam vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA, identificadas com o símbolo de uma fita multicolorida de quebra-cabeça.

As iniciativas fazem parte do Multiplique o Bem, hub de responsabilidade social, que reúne as ações sociais realizadas pela Multiplan em áreas como educação, saúde, direitos humanos, cultura e proteção aos animais.

Da assessoria

Leia Também