Guarda municipal de Ibaté passa por capacitação

Crédito: Divulgação

No dia 29 de abril, a sede da Guarda Municipal de Ibaté foi cenário de um evento marcante. Uma colaboração de destaque entre a GM de Ibaté e o Grupo GAP de Piracicaba abriu as portas para uma capacitação de alto nível, trazendo como palestrante o Cabo PM José Eduardo, do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Piracicaba.

A presença do Cabo PM José Eduardo, reconhecido por sua expertise e vasta experiência em operações especiais, trouxe uma riqueza de conhecimento para os participantes do evento. Sua palestra foi um mergulho profundo no universo das táticas e estratégias utilizadas em situações de alto risco, fornecendo insights valiosos que certamente enriquecerão o trabalho da Guarda Civil Municipal de Ibaté.No âmbito da recente capacitação, um tema de fundamental importância emergiu como ponto central das discussões: a Doutrina Policial e as Técnicas de Verbalização. Em um contexto onde as leis e os casos de abusos de autoridade ganham destaque nacional, a necessidade premente de capacitar os agentes da guarda para uma abordagem mais eficaz e respeitosa em situações de conflito tornou-se imperativa.

Além dos membros da Guarda Civil Municipal de Ibaté, a capacitação também contou com a participação das Guardas Civis Municipais das cidades de Araras, Porto Feliz e Capivari, bem como da Polícia Civil de Ibaté. Essa integração entre diferentes órgãos de segurança proporcionou um ambiente propício para a troca de experiências e conhecimentos, fortalecendo ainda mais o trabalho conjunto em prol da segurança pública.

A escolha desse tema não foi por acaso. Em um país onde a segurança pública é constantemente debatida, é crucial que os profissionais responsáveis pela aplicação da lei estejam devidamente preparados para lidar com uma diversidade de cenários, especialmente aqueles que envolvem interações com o público. A doutrina policial, como base filosófica e técnica das ações policiais, fornece os princípios orientadores necessários para garantir uma atuação justa e equilibrada.

Segundo o Cabo PM José Eduardo, as técnicas de verbalização desempenham um papel essencial nesse contexto. “A habilidade de se comunicar de forma clara, calma e respeitosa pode muitas vezes ser a diferença entre um desfecho pacífico e uma escalada desnecessária de conflitos. O treinamento nessas técnicas não apenas capacita os agentes a lidar com situações de alta pressão, mas também os ajuda a construir pontes de diálogo e compreensão com a comunidade que servem”, explicou.

Em um mundo onde a segurança pública é uma preocupação constante, cada oportunidade de aprendizado e aprimoramento assume um papel crucial na construção de uma sociedade mais segura e justa para todos. “A Guarda Civil Municipal de Ibaté reconhece e agradece sinceramente a todos os envolvidos por tornar esse evento possível”, disse Vitor Reis, Comandante da Guarda Civil de Ibaté.“Agradecemos também a todos os participantes por seu comprometimento e dedicação em absorver os ensinamentos oferecidos. Sabemos que é o esforço conjunto e a colaboração mútua que impulsionam o progresso e aprimoram nossas práticas. Que os conhecimentos adquiridos durante esta capacitação se traduzam em ações concretas no campo, fortalecendo nossa missão de proteger e servir à comunidade com integridade, respeito e profissionalismo. Juntos, continuaremos avançando rumo à excelência, em prol de uma sociedade mais segura e justa para todos”, concluiu Reis.

